Un si grand soleil spoilers : Manu doute, Christophe mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 janvier 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 janvier 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous voulez déjà en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Christophe est submergé par l’angoisse et Manu a des doutes… Le juge décide de mettre Raphaëlle en examen mais Manu n’est pas d’accord et décide de continuer d’enquêter. Christophe doit accepter l’euthanasie du chien et le vit très mal.

De son côté, Leonor fait ses débuts chez L Cosmétiques et peine à convaincre Elisabeth. Quant à Dimitri, il poursuit sa mission, non sans remord…

Et Robin va se rapprocher de Thaïs…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 janvier 2023

Lundi 9 janvier 2023, épisode 1061 : Alors que Christophe laisse l’angoisse le submerger, Manu doute. Léonor appréhende son premier jour de travail.

Mardi 10 janvier 2023, épisode 1062 : Les convictions de Manu ne sont pas partagées par tous et Christophe met en péril sa vie privée. Elisabeth a des doutes sur une embauche.

Mercredi 11 janvier 2023, épisode 1063 : Malgré les décisions du juge Laplace, Manu ne compte pas lâcher son enquête. De son côté Christophe vit un moment très douloureux et Alain fait une bonne action.

Jeudi 12 janvier 2023, épisode 1064 : Dimitri avance ses pions, mais commence à avoir des remords. L’enquête de Manu, pendant ce temps, met à jour un nouvel élément intrigant. Christophe, quant à lui, continue de s’enfermer dans son silence…

Vendredi 13 janvier 2023, épisode 1065 : Les soupçons de Manu et Alex semblent se confirmer. Mais les laissera-t-on aller plus loin ? En parallèle, Kira est témoin d’un rapprochement inattendu, et Achille se sent coupable…



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 9 au 13 janvier 2023

vidéo à venir

