Vendredi tout est permis du 6 janvier 2023 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Vendredi tout est permis du 6 janvier 2023 : qui sont les invités d’Arthur ce soir ? Ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, retrouvez un nouveau numéro inédit « Vendredi tout est permis ». On vous propose de découvrir dès maintenant quels invités seront aux côtés d’Arthur pour relever des défis toujours aussi drôles.







A suivre juste après le « Cannes Comedy Show », dès 23h40, sur TF1 et en replay sur MYTF1.







Vendredi tout est permis du 6 janvier 2023, les invités

Au programme, de grands moments de rires, le tout en compagnie d’invités exceptionnels : Laurie Peret, Patrick Chanfray, Jovany, Majid Berhila, Tareek, et Issa Doumbia.

Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Pita Challenge, In The Dark, Speed Quiz, Lets Dance, Photomime… Et une nouvelle épreuve attend les invités ce soir : Le Tabouret Musical ! Il va leur donner du fil a retordre. Séquences cultes en perspective !

Vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur est garantie !



Vendredi tout est permis, extrait vidéo du 6 janvier 2023

En attendant ce soir, petit extrait vidéo de ce qui vous attend.

