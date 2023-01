Vianney annonce qu’il arrête les concerts !

4.6 ( 10 )

Vianney a fait une annonce pour le moins surprenante dimanche pour le premier jour de l’année 2023. Le chanteur et coach de The Voice ne fera plus de concerts pendant plusieurs années !







« J’ai décidé de ne plus tourner avant quelques années » a annoncé Vianney sur le réseau social Instagram.







« J’ai connu les mois les plus intenses de toute ma vie. (…) Ces 100 concerts m’ont comblé de bonheur & je vous enverrai régulièrement des chansons, c’est promis. La prochaine sortira le 20 janvier. Bonne année et merci pour tout les amis » a-t-il expliqué.

Une mauvaise surprise pour les nombreux fans du chanteur, qui ont beaucoup commenté pour le remercier pour tout ce qu’il a donné ces dernières années.



Vianney va maintenant pouvoir se concentrer sur sa famille et notamment son fils, âgé d’un an.

Vianney arrête les tournées

