50mn Inside du 11 février : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 11 février 2023, sommaire et reportages







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 11 février 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🌟 A la Une – Plus glamour et bankables que jamais, pourquoi les stars des années 90 sont-elles des icônes indétrônables ?

Elles s’appellent Julia Roberts, Jennifer Aniston ou encore Jennifer Lopez, elles étaient déjà des stars dans les années 90, et n’ont rien perdu de leur superbe 30 ans plus tard. Toujours plus glamour, toujours plus bankables, elles multiplient les projets ! Alors pourquoi ces stars nous inspirent-elles autant ?

🏠 En intimité avec Booder

Des origines modestes, une santé fragile… Ses failles, l’humoriste de 44 ans en a fait une force, et réalise cette année son tout premier film. Discret sur sa vie privée, il a tout de même accepté de nous présenter pour la première fois un membre de sa famille, son petit son frère,

ainsi que le quartier de Paris dans lequel ils ont grandi.



📸 Le Portrait – Rencontre avec Philippe Lacheau

À 42 ans, Philippe Lacheau est l’un des réalisateurs les plus populaires de sa génération. En quelques années, avec ses copains, « La bande à Fifi », il a enchainé les succès au box-office :« Baby-sitting », « Nicky Larson », « Super héros malgré lui ». Aussi discret dans la vie qu’exubérant devant la caméra, on connaît finalement peu de choses de lui. Il se livre, pour la première fois, dans le portrait de la semaine.

🎥 La Story : Bodyguard

Un film et une chanson culte à jamais attachés à la mémoire de Whitney Houston, disparue il y a tout juste 11 ans. On se souvient de son plus grand tube: I Will always love you, bande originale de Bodyguard, le film qui a valu à Whitney Houston son statut de star mondiale et la reconnaissance d’Hollywood. Retour sur l’histoire de ce rôle sur mesure, de ce succès au cinéma et de cette chanson inoubliable.

50mn Inside du 11 février 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

♥️ Paris à l’heure de la Saint-Valentin

Oubliez le tour en bateau mouche, ou la demande en mariage en haut de la tour Eiffel… nous avons trouvé pour vous des expériences bien plus insolites pour dire oui à l’amour ! Comme apprendre la chorégraphie du film culte de Dirty Dancing au Royal Monceau avec Christophe Licata.

🇸🇳 Le document d’Inside au Sénégal

Le Sénégal se réinvente, vous allez le voir… plus que jamais dans le cœur des français, ce pays à 5h de vol de la France attire en moyenne 1 million de touristes par an, dont 200.000 français.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.

