50mn Inside du 25 février : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 25 février 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d'en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 25 février 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 À la Une – La Famille Royale

🏠 En intimité avec Ahmed Sylla



📸 Le Portrait – Rencontre avec Michael Youn

Son dernier film « BDE » sort aujourd’hui sur Prime Vidéo une comédie déjantée dans laquelle Michael Youn revient à ce qui fait son ADN d’artiste : la fête, un grain de folie et une bande de potes. Eternel adolescent de bientôt 50 ans, il revient pour nous sur son parcours et sa volonté de repousser sans cesse les limites.

🎬 La story : Bienvenue chez les Ch’tis

50mn Inside du 18 février 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret des Enfoirés

Vendredi soir prochain sera diffusé le spectacle des #Enfoirés2023, enregistré le mois dernier à Lyon. Avec des artistes trop contents de retrouver un public, après deux ans sans spectateurs ! Tous réunis pour la bonne cause, et autour d’un hymne, « rêvons », chanson écrite par Amir pour cette édition 2023. Nous étions dans les coulisses de ce show plein de bonne humeur !

📍 Le document d’Inside – Lisbonne

Cette semaine nous partons à Lisbonne, une destination idéale que ce soit pour des vacances, le temps d’un week-end, ou pour y vivre à l’année…

Lisbonne vibre d’une nouvelle énergie, insufflée par une communauté jeune et cosmopolite qui s’y est installée ! Dans son sillage, de nouvelles adresses voient le jour, des hôtels, des restaurants, des rooftops.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.

