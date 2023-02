Audiences 26 février 2023 : « La lutte des classes » devant « Ant-Man et la guêpe »

5 ( 10 )

Audiences 26 février 2023 – C’est France 2 qui est en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « La lutte des classes ». Il a captivé 3,13 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







En deuxième place, on retrouve TF1 et la rediffusion du film des studios Marvel « Ant-Man et la guêpe ». Il a rassemblé 2,98 millions de téléspectateurs pour 16,3% de pda.







Audiences 26 février 2023 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la suite de la saison 2 de « McDonald et Dodds ». L’épisode inédit a réuni 2,12 millions de téléspectateurs pour 10,9% de pda.

M6 est complète le podium avec le numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,85 million de téléspectateurs pour 10,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie

