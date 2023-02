Ici tout commence du 27 février : Axel prend une lourde décision (résumé + vidéo épisode 609)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 27 février, résumé et vidéo extrait épisode 609 – Axel a pris une grande décision ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il compte faire un test adn pour vérifier s’il est ou pas le fils d’Emmanuel et Constance…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 27 février 2023 – résumé de l’épisode 609

Le Festival du goût va commencer. Rose explique aux chefs le déroulement et procède à un tirage au sort pour fixer leurs jours de passage. C’est Teyssier qui ouvrira le bal mercredi ! Pendant ce temps là, Axel annonce à Ethan et Jasmine qu’il a décidé de faire un test adn.

En cuisine, Louis met Vic sous pression et lui lance un défi. Et au Double A, Théo tend un piège pour démasquer la mystérieuse cheffe..



Ici tout commence du 27 février 2023 – vidéo premières minutes

