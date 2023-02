5 ( 7 )

C à vous du 1er février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 1er février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Projet de loi immigration, retraites, chiffres de la délinquance… Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, est invité de C à Vous

🔵 📌 Le nombre de personnes sans domicile a doublé en dix ans selon la Fondation Abbe Pierre. On en parle avec Christophe Robert, son délégué général

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Nicole Bacharan pour le livre “La plus résistante de toutes”, publié le 11 janvier dernier chez Editions Stock

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Loïc Lourmière, chef du Bel Ami, à Etretat

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Denis Podalydès pour le film “La grande magie”, au cinéma le 8 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 1er février 2023 à 19h sur France 5.



