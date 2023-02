5 ( 10 )

C à vous du 20 février 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 20 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 San Marina, Camaïeu… Les enseignes de prêt-à-porter tombent les unes après les autres. Explications de Philippe Moati, professeur d’économie à l’université Paris Cité, cofondateur de l’ObSoCo (Observatoire Société & Consommation)

🔵 📌 Le grand reporter Claude Ardid signe une enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille : “Les enfants du purgatoire”, publié le 22 février aux éditions de l’Observatoire

🔵 📌 Fin de vie : la convention citoyenne se prononce pour une “aide active à mourir” sous “conditions”. Claire Thoury, présidente du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie, est dans le 5 sur 5

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thomas Besnault, chef du restaurant “Ardent” de Loire Valley Lodges

🔵 🎵 Le live de C à vous : la soprano Sabine Devieilhe

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Florian Zeller, Laura Dern et Hugh Jackman pour le film “The Son”, au cinéma le 1er mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 20 février 2023 à 19h sur France 5.



