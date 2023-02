5 ( 6 )

C à vous du 28 février 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 28 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Le président de la Fédération Française de Football, Noël le Graët, a démissionné ce matin. Son avocat, Maître Thierry Marembert, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Avant sa tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron dessine les objectifs de sa politique africaine. On en parle avec Vincent Hugueux, journaliste et essayiste, auteur de “Tyrans d’Afrique. Les mystères du despotisme post-colonial” aux Editions Perrin

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Les banques alimentaires comptent un tiers de nouveaux bénéficiaires en 2022 Patrice Douret, président des

Restos du Coeur, qui lancent leur collecte nationale le 3 mars, alerte dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jean-Albert Lièvre pour le documentaire “Les gardiennes de la planète”, actuellement en salle

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Cédric Béchade – Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Julien Courbet pour les émissions “Arnaques”, diffusée le 3 mars à 21h10 sur M6, et “Capital”, diffusée le 5 mars à 20h50 sur M6

