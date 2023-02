C dans l’air du 28 février 2023 : invités et sommaire

5 ( 5 )

C dans l'air du 28 février 2023















C dans l’air du 28 février 2023 : le sommaire

⚫ Hugues Pernet, premier ambassadeur de France à Kiev de 1990 à 1993, auteur de “Journal du premier ambassadeur de France à Kiev”, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Hugues Pernet a été le premier ambassadeur de France à Kiev, de 1990 à 1993. Il raconte dans son « Journal du premier ambassadeur de France à Kiev », publié aux éditions Flammarion, comment l’Ukraine a gagné son indépendance. Son récit raconte l’histoire et les relations qu’entretenaient le pays avec la Russie de l’époque et avec les Occidentaux et éclaire sur la situation d’aujourd’hui.

Alors que les Occidentaux évoquent la grande résilience du peuple ukrainien, dans son livre, Hugues Pernet refait l’histoire en rappelant qu’au 20ème siècle leur histoire était déjà tragique et parle de pays martyrisé. La Première Guerre mondiale, le conflit qui reprit avec l’Armée rouge qui partait à la reconquête de l’Ukraine et s’opposait aux armées contre-révolutionnaires, la grande famine des années 30, l’invasion nazie… « Les victimes se comptaient par millions, sans que l’on en ait vraiment pris conscience en Europe ».

Le 24 août 1991, l’Ukraine décrète elle-même son indépendance. Le 1er décembre, un référendum se tient ou plus de 90 % des Ukrainiens votent en faveur de l’indépendance. Mais pour Hugues Pernet, cette guerre menée par la Russie sur le sol ukrainien depuis un an n’est pas liée à Poutine : elle existait avant lui et existera encore même s’il disparaît. Selon lui, « Poutine n’est qu’un élément dans une longue chaîne. Ce sera soluble le jour où on acceptera de regarder les choses froidement ».

Volodymyr Zelensky a annoncé vouloir se battre jusqu’à la victoire. Pour Hugues Pernet, il faut chercher une « solution diplomatique » et « mettre les affects de côté ». Il expliquera comment l’Ukraine a gagné son indépendance et reviendra sur ce conflit russo-ukrainien qui existe depuis de nombreuses années.

⬛ Quand la France se prépare à la guerre

Débarquement de troupes et d’engins, largages de parachutistes, opérations aériennes et de cyberdéfense : ce week-end l’opération « Orion », le plus gros exercice militaire en France depuis plus de vingt ans, a débuté dans le Sud du pays sous les yeux de vacanciers et d’habitants médusés. Prévu jusqu’en mai dans quatorze départements, « Orion » doit permettre à l’armée française de se préparer à un conflit de « haute intensité » contre un État ennemi de force égale.

Terre, mer, air, spatial, cyber… Dans ce scénario de crise internationale, toutes les composantes de l’armée se retrouvent sur le pied de guerre. Une opération programmée depuis trois ans mais qui prend une signification plus grande encore depuis l’invasion russe de l’Ukraine, il y a un an. Dans un contexte de bouleversement de la géopolitique mondiale et de montée des tensions, le recours à la force n’est désormais plus un tabou et la perspective d’un conflit majeur ne relève plus de la science-fiction. « Le conflit en Ukraine nous réapprend la guerre de haute intensité », qui se joue « sur tout le registre de la guerre moderne », a expliqué le général Nicolas Le Nen, commandant des opérations interarmées.

« Cette préparation-là est absolument essentielle, et j’espère qu’à l’avenir, ce sera reproduit régulièrement pour que nous retrouvions des savoir-faire en termes de gestion de grandes masses interarmées que nous avons perdus puisque pendant deux décennies, nous nous sommes focalisés sur des petites opérations sur des espaces réduits et des moyens relativement limités » a affirmé, de son côté, le général Vincent Desportes au micro de à RFI.

Pour les soldats français, la dernière ouverture d’un théâtre de cette ampleur en conditions réelles remonte à l’opération Serval au Mali, en 2012, quand ils avaient repris la ville de Tombouctou aux groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda. Ont suivi ensuite vingt ans de lutte antidjihadiste au Sahel pour aider les autorités locales. Mais depuis quelques mois la donne a changé. Après avoir levé le camp au Mali à l’été 2022, l’armée française a définitivement quitté le Burkina Faso la semaine dernière à la demande de la junte au pouvoir. Paris assure encore une présence au Tchad, au Niger et, dans une moindre mesure, en Mauritanie. Mais pour combien de temps encore ?

Emmanuel Macron a annoncé hier une nouvelle réduction des effectifs militaires français déployés sur le continent africain. « La transformation débutera dans les prochains mois avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance dans ces bases de nos partenaires africains », a-t-il ainsi expliqué, en détaillant les contours d’une nouvelle relation « partenariale » avec les pays du continent, « loin des logiques de prédation » de certaines autres puissances a-t-il indiqué, évoquant sans les nommer la Russie et la Chine.

La Chine qui voit également la pression s’accroître sur son réseau social TikTok. Le ministère des Armées envisage en effet de « déconseiller l’usage de l’application » aux militaires français. Aux Etats-Unis, le réseau social chinois est déjà banni de la Chambre des représentants et des agences fédérales. Fin février, la Commission européenne avait demandé elle aussi à ses salariés de supprimer l’application au plus vite.

L’armée française est-elle prête à une guerre de haute intensité ? Emmanuel Macron a assuré avoir posé les bases « d’une autre voie » dans les relations avec le continent africain. Quelle est la stratégie de la France en Afrique ? Et que reproche-t-on à TikTok ? L’application TikTok pourrait-elle être interdite en Europe ?





