C à vous du 8 février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 8 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Grèves à la SNCF, projet de billet unique dans les transports… : Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky à Paris ce soir. Olivier Weber, ancien correspondant de guerre, auteur du livre “Naissance d’une nation européenne” (éditions de l’Aube)

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de Matthieu Belliard : Agriculteurs en colère : des centaines de tracteurs ont défilé aujourd’hui à Paris. On en parle avec Christiane Lambert, agricultrice, présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert, Chef Relais Chateaux “Anne de Bretagne”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Laure Adler pour le documentaire “La révolte des vieux”, réalisé par Laure Adler et Jérémy Frey, diffusé le 15 février à 22h55 sur France 2

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Diane Kruger pour la sortie du film “Marlowe”, réalisé par Neil Jordan, en salle le 15 février

