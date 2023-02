5 ( 10 )

C dans l’air du 27 février 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir sur sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 février 2023 : le sommaire

⚫ Laurence Boone, secrétaire d’Etat chargée de l’Europe, sera ce soir l’invitée de Caroline Roux.

Au moins 62 migrants, dont un bébé de quelques mois, sont morts après le naufrage à l’aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre, ont indiqué dimanche les garde-côtes italiens. Selon les premières constatations, l’embarcation a heurté des rochers en raison d’une forte mer, des conditions climatiques qui ont rendu difficiles les opérations de sauvetage. Près de 80 personne ont pu être secourues.

Dans un premier temps, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a fait part de sa « profonde douleur » et jugé dans un communiqué « criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo ».

Ce nouveau naufrage survient quelques jours à peine après l’adoption par le Parlement de nouvelles règles controversées du gouvernement dominé par l’extrême droite sur le sauvetage des migrants. Cette nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée centrale dont la traversée est considérée comme la plus périlleuse au monde pour les migrants.

Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié la mort des migrants de « tragédie », et s’est dite « profondément attristée ». Elle a demandé notamment à « redoubler d’efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d’asile, et sur le Plan d’action pour la Méditerranée centrale ». L’une des mesures phares concerne la mise en place d’un premier filtrage, aux frontières de l’Union européenne, des personnes tentant d’entrer illégalement sur le territoire. Pour rappel, en 2022, 330 000 migrants sont entrés illégalement dans l’UE, du jamais vu depuis le record de 2015 (un million) selon Frontex, l’agence européenne de surveillance de frontières.

⬛ Ukraine : la Chine est-elle sur le point de livrer des armes à la Russie ?

Un peu plus d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, le conflit se poursuit et aucune perspective d’issue à cette crise ne se dessine. Au contraire, les autorités russes – à commencer par Vladimir Poutine, dans un entretien à la télévision ce dimanche– accusent l’Otan de prendre directement part à la guerre en Ukraine en livrant des armes à Kiev et les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. À l’inverse, les États-Unis reprochent au maître du Kremlin sa stratégie jusqu’au-boutiste et mettent en garde la Chine sur l’envoi d’armes à la Russie.

Le directeur de la CIA, William Burns, s’est en effet dit « convaincu », dimanche sur la chaîne CBS, que Pékin envisage de fournir des armes à Moscou dans sa guerre en Ukraine, même si aucune décision ferme n’aurait encore été prise par la Chine d’après le patron du renseignement américain. Le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, a lui réaffirmé, hier sur CNN, la mise en garde de Washington contre les « conséquences » d’une tel scénario. « Envoyer de l’aide militaire à la Russie en ce moment […] serait une grave erreur et la Chine devrait ne pas y prendre part ». La guerre en Ukraine pose de « sérieuses complications » pour les Chinois mais si Pékin décidait de franchir le pas, cela engendrerait de « vrais coûts » pour elle, a-t-il averti.

Cet avertissement américain survient dans un contexte de fortes tensions entre les deux premières puissances mondiales, en particulier en mer de Chine méridionale où les incursions se multiplient et la course aux armements s’intensifie. Les Etats-Unis viennent ainsi de signer un accord avec les Philippines qui permet aux soldats américains d’accéder librement à quatre nouvelles bases militaires essentiellement au nord de l’archipel. Dorénavant les soldats américains pourront accéder à neuf bases militaires philippines en tout, et y stocker du matériel et des munitions. Une mauvaise nouvelle pour l’empire du Milieu tant l’archipel occupe une place stratégique dans cette zone où Washington tente d’endiguer l’influence de Pékin, en renforçant également son soutien à Taïwan que la Chine revendique comme son propre territoire.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a expliqué la semaine dernière que l’île allait renforcer ses liens militaires avec les États-Unis pour freiner « l’expansionnisme autoritaire ». Parallèlement, on a appris que l’armée américaine allait envoyer dans les prochains mois entre 100 et 200 soldats sur l’île pour des sessions de formation aux armements américains et des manœuvres, alors qu’ils ne sont qu’une trentaine actuellement.

Une course aux armements que l’on retrouve également en Europe. Stocks stratégiques, diversification des approvisionnements, relocalisation… L’électrochoc de la guerre en Ukraine affecte aussi les usines, sommées de produire plus et plus vite, notamment en France où les stocks de munitions achetées à la Belgique et les fusils d’assaut à l’Allemagne sont au plus bas.

Alors jusqu’où ira l’escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis ? L’empire du Milieu est-il sur le point de livrer des armes à la Russie ? Et que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ? Enfin quelle est la situation de l’industrie de l’armement française ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 27 février 2023 à 17h40 sur France 5.

