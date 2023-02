« Deux billets pour le paradis » : votre téléfilm ce 21 février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 10 )

« Deux billets pour le paradis » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 20 février 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Deux billets pour le paradis » : l’histoire

Dévastés, deux étrangers se rencontrent au pire moment de leur vie : Hannah et Josh ont été tous les deux abandonnés devant l’autel. Après avoir fait connaissance dans un parc, ils décident de profiter l’un et l’autre du voyage prévu pour la lune de miel. Très vite, ils se rendent compte qu’ils séjournent dans le même complexe et n’ont de cesse de se croiser dans ce paradis tropical…

Deux billets pour le paradis, interprètes et personnages

Avec : Ryan Paevey (Josh Wyatt), Ashley Williams (Hannah Holt), Mary-Margaret Humes (Alice), Kimee Balmilero (Kailani)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mon mariage avec mon meilleur ami ».

