Echappées Belles du 18 février : direction l’Occitanie ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 18 février 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « L'Occitanie, de ferme en ferme » suivi des rediffusions « Week-end à la Rochelle » et « Le Perche, région secrète ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 11 février, à 20h55 – « L’Occitanie, de ferme en ferme »

Bienvenue dans les fermes de Midi Pyrénées. Les Midi Pyrénées offrent une diversité de paysages parmi lesquels ceux des départements, du Gers, du Tarn et des Hautes Pyrénées, qui semblent idéales pour l’agriculture et l’élevage. En 2010, les Midi Pyrénées représentaient la première région agricole en nombre d’exploitations. Pour cette émission, Ismaël Khelifa nous emmène à la rencontre d’agriculteurs et éleveurs passionnés, qui redoublent d’efforts pour valoriser leur travail, souvent une vocation. On découvre que la vie à la ferme est de plus en plus tendance. Les agriculteurs ouvrent les portes de leur structure, pour éduquer petits et grands au mieux consommer, des agriculteurs s’efforcent de trouver des solutions vertueuses pour réussir à faire vivre de leur ferme. Mais aussi des personnes qui ont fui la ville pour s’installer à la campagne et pour qui la ferme est à la fois une reconversion professionnelle et un changement de vie radical. Qui sont ceux qui façonnent le paysage des Midi Pyrénées, et nourrissent la population ? Quelles solutions trouvent-ils pour maintenir leur activité tout en améliorant la qualité des produits qu’ils proposent ?

Reportages : Mes étonnantes vacances à la ferme / Les anges gardiens des paysans / Passion gros engins / La revanche des races oubliées / Lucille et les bufflonnes / Fermes du futur.



Echappées Belles du 18 février à 22h30 – « Week-end à la Rochelle »

Avec ses vieilles tours, ses quais, ses rues pavées de pierres de leste venues du monde entier, ses maisons à pans de bois datant du Moyen-âge, son hôtel de ville – le plus ancien de France – ou encore ses hôtels particuliers qui furent les demeures des grands armateurs rochelais, La Rochelle, un véritable musée à ciel ouvert, attire…

Tournée vers l’océan Atlantique et dotée d’un bon ensoleillement, la cité est un haut lieu de passage pour les navigateurs amateurs comme pour les plus avertis. Son port des Minimes est le premier de la façade Atlantique en accueil de plaisanciers. Plusieurs dizaines de familles y vivent d’ailleurs à l’année.

La Rochelle est un point de départ pour visiter les îles voisines, Oléron notamment, deuxième plus grande île de France après la Corse, offre le dépaysement assuré à seulement 1h30 de la commune… Avec ses marais salants, sa forêt, ses dunes, l’île permet de satisfaire toutes les envies des visiteurs.

Echappées Belles du 18 février à 00h05 – « Le Perche, région secrète »

Sophie Jovillard va partir à la découverte d’une campagne authentique et de ses habitants unis par leur amour inconditionnel pour ce territoire méconnu. Mais la vraie force de ce territoire rural, c’est son célèbre cheval de Trait : le Percheron. Cet emblème de la région a su trouver ses lettres de noblesse bien au-delà des frontières du Perche.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 18 février 2023 dès 21h sur France 5

