Ici tout commence du 1er février : Teyssier lâche Gaëtan (résumé + vidéo épisode 591)

5 ( 10 )

Ici tout commence du 1er février, résumé et vidéo extrait épisode 591 – Teyssier a changé d’avis et lâche Gaëtan ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il a réalisé que Salomé risquait de gagner face à Charlène et il a choisi de protéger sa fille…

Gaëtan encaisse mal la décision de Teyssier mais celui-ci n’hésite pas à le menacer…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Samia révèle un lourd secret (vidéo épisode du 3 février)







Publicité





Ici tout commence du 1er février 2023 – résumé de l’épisode 591

Gaëtan est prêt à tout pour défendre Salomé et son projet. Mais, le Chef Teyssier change de stratégie pour venir en aide à sa fille, Charlène. Teyssier menace Gaëtan. De son côté, Thomas prend sur lui et apporte son soutien à Salomé.

Dans l’attente du verdict, Lionel tente de se surpasser en cuisine. Déterminé à prendre son envol, Souleymane annonce son départ.



Publicité





Ici tout commence du 1er février 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note