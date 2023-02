Ici tout commence du 20 février : Gaëtan et Salomé heureux (résumé + vidéo épisode 604)

5 ( 10 )

Ici tout commence du 20 février, résumé et vidéo extrait épisode 604 – Salomé et Gaëtan nagent dans le bonheur ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils ont passé la nuit ensemble et quand Livio et Ambre les surprennent, ils décident d’assumer leur histoire au grand jour !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 20 février 2023 – résumé de l’épisode 604

A l’Institut Auguste Armand, Salomé a déjà tourné la page. Mais, leur petite idylle ne va pas rester secrète très longtemps… Eux qui comptaient rester discrets, se font surprendre par Ambre et Livio !

A L’institut, le comportement d’Ethan inquiète Samia et Axel. Et de son côté, Théo se méprend sur l’identité de la cheffe mystère…



Ici tout commence du 20 février 2023 – vidéo premières minutes

