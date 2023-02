Ici tout commence du 21 février : Ethan doute (résumé + vidéo épisode 605)

5 ( 11 )

Ici tout commence du 21 février, résumé et vidéo extrait épisode 605 – Ethan se pose plein de questions sur ses origines ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il n’arrête pas de penser à la discussion qu’il a surpris entre Teyssier et sa mère…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le lourd secret des Teyssier (vidéo épisode du 23 février)







Publicité





Ici tout commence du 21 février 2023 – résumé de l’épisode 605

A l’Institut, le comportement d’Ethan intrigue Axel et Solal. Il a surpris une conversation entre sa mère et Teyssier. Axel n’y croit pas mais Ethan doute et décide d’en savoir plus…

En cuisine, entre Olivia et les étudiants, tout roule comme sur des roulettes. Et au Double A, Théo est troublé par les mystérieuses lunch box qu’il reçoit. Lors d’un cocktail professionnel, Gaëtan fait des étincelles.



Publicité





Ici tout commence du 21 février 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note