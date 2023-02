Ici tout commence spoiler : Théo face à Axel et Ethan (vidéo épisode du 23 février)

5 ( 8 )

Ici tout commence spoiler – Un secret de famille bien enfoui menace d’être révélé dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Axel et Ethan décident d’aller parler à Théo.

Mais le fils d’Emmanuel est convaincu qu’ils font erreur et leur explique pourquoi !







Ethan et Axel lâchent une sacrée bombe à Théo. Ils pensent que Teyssier est le père d’Ethan ! Mais, leur théorie ne tient pas la route. Théo se confie sur ce fameux mois d’avril 2000… un souvenir douloureux pour ses parents puisqu’ils ont perdu un enfant avant la naissance.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 607 du 23 février 2023, Théo doit répondre à Axel et Ethan



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

