Ici tout commence du 24 février : qui est vraiment Simon ? (résumé + vidéo épisode 608)

Ici tout commence du 24 février, résumé et vidéo extrait épisode 608 – Ethan est sous le choc mais a du mal à y croire ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il peine à croire que les Teyssier l’aurait abandonné et confié à Cardone… Mais qui est vraiment Simon, l’enfant que Constance et Emmanuel ont abandonné il y a 22 ans ?







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 février 2023 – résumé de l’épisode 608

Chez les Teyssier, Axel a fait la découverte d’une lettre qui remet en question toute la vie d’Ethan. Mais Ethan ne comprend pas et peine à croire que Cardone ne soit pas sa mère biologique ! Tandis que ses dernières découvertes apaisent Ethan, Axel se met à douter sur ses origines.

De son côté, Louis surprend une étonnante conversation…Avec Claire, ils découvrent le projet d’Olivia. Tandis que ses dernières découvertes apaisent Ethan, Axel se met à douter sur ses origines. A L’institut, les troisième année se rebellent face à la stratégie de Teyssier. De son côté,



Ici tout commence du 24 février 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

