« Mariage parfait sous la neige » : votre téléfilm ce 24 février sur TF1 (histoire et interprètes)

« Mariage parfait sous la neige » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 24 février 2023 – Ce vendredi et pour bien terminer la semaine sur TF1, un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mariage parfait sous la neige ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mariage parfait sous la neige » : l’histoire

Cara et Ben ne sont toujours pas mariés et leur emploi du temps laisse peu de place aux vacances ou à l’imprévu. Avant que Cara ne parte en tournée en Europe pour la promotion de son deuxième livre, Ben lui propose de l’épouser à Clara Lake, où ils se sont rencontrés. Megan sera sa demoiselle d’honneur et Zoey, la petite sœur de Ben, sera le témoin de celui-ci. Sean suivra les choses de loin puisque son travail pour Chirurgiens sans frontières le tient éloigné de Megan. Lors de leur séjour, Ben apprend qu’une grande chaîne d’hôtels est sur le point de racheter Clara Lake, mais qu’un investisseur possédant 10% des parts reste introuvable, ce qui empêche la transaction. Cara mène l’enquête et découvre le fin mot de l’histoire : Goldie, la fille de Max et Clara Deeker, les propriétaires, refuse de voir disparaître cet héritage au profit d’une chaîne d’hôtels sans âme. Heureusement, Goldie se laisse convaincre par Ben, qui souhaite préserver l’authenticité du lieu.

Mariage parfait sous la neige, interprètes et personnages

Avec : Jack Turner (Ben Livingston), Taylor Cole (Cara Reneau)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Amour, duel et pâtisserie ».

