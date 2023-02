Ici tout commence du 3 février : Thomas vient parler à Salomé (résumé + vidéo épisode 593)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 3 février, résumé et vidéo extrait épisode 593 – Thomas décide d’aller parler à Salomé ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Va-t-il réussir à se faire pardonner et à arranger les choses ?

De son côté, Salomé travaille à la réalisation de son menu…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 février 2023 – résumé de l’épisode 593

En cuisine, Salomé est surexcitée. Elle n’attend qu’une chose : préparer le menu de son restaurant. Rose croit beaucoup en Salomé, c’est pourquoi elle lui a offert une seconde chance. Et elle est impatiente de goûter son menu ! Thomas les interrompt, il veut parler à Salomé…

De son côté, Ethan tente de faire parler Samia, mais, elle se braque. Au Double A, Ethan décide de la confronter pour connaître la vérité sur son passé. Et Souleymane se questionne sur son avenir et prend conseil auprès de Deva…



Ici tout commence du 3 février 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

