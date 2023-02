« L’amour sous les flocons » : votre téléfilm ce 3 février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.3 ( 6 )

« L’amour sous les flocons » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 2 février 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion. Il s’intitule « L’amour sous les flocons ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amour sous les flocons » : l’histoire

Il y a dix ans, au sortir du lycée, Julia est partie s’installer à Chicago pour s’épanouir et devenir journaliste. Mais ces derniers temps, elle manque d’inspiration et son travail s’en ressent. Sa chef et amie Selena envoie donc Julia dans sa ville natale pour qu’elle rédige un article sur le charme des petites villes de province, en espérant que ce retour aux sources l’aidera à retrouver le goût de l’écriture. Mais en arrivant sur place, outre ses parents, Julia va surtout retrouver Nate, son ami d’enfance avec qui elle faisait les quatre cents coups et amoureux d’elle en secret depuis toujours.

L’amour sous les flocons, interprètes et personnages

Avec : Jessy Schram (Julia Miller), Marshall Williams (Nate Perry)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à Harvest Moon ».

