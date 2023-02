5 ( 1 )

C à vous du 10 février 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 10 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine, mobilisation contre la réforme des retraites… Florence Aubenas, qui publie le livre “Ici et ailleurs”, aux éditions de l’Olivier, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Crise de l’énergie : la consommation de gaz a diminué de 6,2% en France en 2022. On en parle avec Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz

🔵 📌 Berengere Krief présente son spectacle “Amour”, en tournée dans toute la France, dont à Paris le 14 février à l’Olympia et au Trianon le 31 mars et le 1er avril

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert, Chef Relais Chateaux “Anne de Bretagne”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Monsieur Poulpe pour son premier one man show “Nombril”, au Palais des Glaces à Paris jusqu’au 1er avril

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Daniela Lumbroso et Joseph Agostini pour le livre “Les chansons d’amour guérissent le cœur du monde”, paru hier aux éditions Robert Laffont

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 10 février 2023 à 19h sur France 5.



