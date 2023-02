Ici tout commence spoiler : Salomé tombe de haut (vidéo épisode du 16 février)

4.1 ( 9 )

Ici tout commence spoiler – Après que la vérité sur la triche de Charlène ait éclaté dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence, c’est le projet de Salomé qui va donc remporter la victoire et être financé par Fayet.

Mais dans quelques jours, Salomé va tomber de haut et très vite déchanter… Et pour cause, Fayet compte bien faire des économies et lui demande de gros efforts sur la qualité des produits !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Salomé sur le départ ! (vidéo épisode du 10 février)







Publicité





Salomé est confronté à Fayet pour la mise en place de son projet. Il appelle cela « quelques ajustements ». Mais en guise d’ajustements, c’est toute la carte et les produits choisis par Salomé qui sont remis en question. On est très loin du rêve de restaurant gastronomique…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 602 du 16 février 2023, Salomé déchante



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note