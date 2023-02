5 ( 6 )

C à vous du 13 février 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir pour bien commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 13 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Quelles politiques publiques les Français veulent-ils vraiment ? Le politologue Antoine Bristielle tente d’y répondre dans son nouveau livre “La démocratie bousculée” à paraître le 17 février aux Editions de l’Aube

🔵 📌 Accident de Pierre Palmade : où en est l’enquête ? On en parle avec Jean-Michel Decugis, grand reporter au service police/justice du Parisien et le professeur Amine Benyamina, chef du service Psychiatrie et addictologie à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Le chef Jeremy Galvan

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Le magicien Maxime Tabart pour le livre “A ton tour”, paru le 2 novembre dernier aux Edition Marabout

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Fabrice Luchini et Catherine Frot pour le film “Un homme heureux”, au cinéma le 15 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note