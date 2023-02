Ici tout commence spoiler : Clotilde face à la vérité sur Axel (vidéo épisode du 1er mars)

5 ( 6 )

Ici tout commence spoiler – Le secret de la famille Teyssier ne tient plus qu’à un fil dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Clotilde va découvrir la vérité concernant les origines d’Axel !

Elle s’introduit dans le bureau de Teyssier et fouille dans le classeur des première année… Elle regarde le dossier d’Axel pour trouver sa carte d’identité : il est né en avril 2000 !







A l’Institut Auguste Armand, Clotilde s’introduit dans le bureau du proviseur pour trouver une information bien précise sur Axel. La cheffe Armand découvre la vérité sur les origines d’Axel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 611 du 1er mars 2023, Clotilde fouille et découvre la vérité



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

