C à vous du 24 février 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 24 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un an de guerre en Ukraine, retraites… Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre, qui publie “Ne sortons pas de l’histoire. La diplomatie ou la guerre” aux éditions Michel Lafon

🔵 📌 Etienne Fourmont, agriculteur – éleveur de vaches laitières, pour son livre “Peace and Food”, paru aux éditions Hugo Doc

🔵 📌 Carole Bianic et Emilie Pecourneau pour le film “Fille de paysan”, diffusé mercredi 1er mars à 21H10

🔵 📌 “Plan ferroviaire” : le gouvernement veut investir 100 milliards d’euros pour développer le train d’ici 2040. On en parle avec Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction d’Usine Nouvelle

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thomas Besnault, chef du restaurant “Ardent” de Loire Valley Lodges

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : une spéciale agriculture avec : Edouard Bergeon, pour son documentaire “L’amour vache”, diffusé dimanche 5 mars

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 24 février 2023 à 19h sur France 5.



