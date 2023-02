5 ( 4 )

La Grande Librairie du 8 février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Écrire, mais à quel prix ? Cette semaine, La Grande Librairie fait la part belle à des voix qui s’élèvent. Face à l’intolérance, la censure ou l’injustice, face à de constantes pressions, c’est un combat que de dire, d’écrire et de garantir notre liberté d’expression.

🔵 Après « Éloge de l’irrévérence » et « Le droit d’emmerder Dieu », l’avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, clôt la trilogie de ses plaidoiries et publie « Traité sur l’intolérance » (Editions Grasset et Fasquelle). Ce texte, c’est celui qu’il a prononcé en appel du procès des attentats de janvier 2015. Un livre poignant et essentiel sur la liberté d’expression.

🔵 Pauline Hillier publie un roman inspiré de sa propre histoire, « Les Contemplées » (La manufacture de livres). 2013, Tunis. Arrêtée avec d’autres Femen à la suite d’une manifestation, la jeune autrice est conduite à La Manouba, la prison pour femmes. Dans sa cellule, qu’elle partage avec vingt-huit autres codétenues, elle n’a pu garder qu’un livre : Les Contemplations de Victor Hugo. Une leçon d’écriture et d’humanité.

🔵 Irène Frachon est pneumologue au CHU de Brest et lanceuse d’alerte sur l’affaire du Mediator. Elle publie « Mediator, un crime chimiquement pur » (Éditions Delcourt), une bande dessinée écrite avec Éric Giacometti et François Duprat. Près de 15 ans après avoir révélé le scandale de ce coupe-faim toxique, Irène Frachon raconte avec minutie son long combat contre les laboratoires Servier, tandis que le procès en appel est toujours en cours.

🔵 Roberto Saviano, l’auteur de Gomorra, publie « Crie-le ! » (Gallimard). Depuis plus de dix ans, il est menacé de mort pour avoir dénoncé l’emprise et les méthodes de la mafia napolitaine. Il se penche cette fois sur 30 figures choisies pour leur exemplarité, leur courage et leur dignité.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 8 février 2023 à 21h sur France 5.

