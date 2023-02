« Le pacte des voleuses » : votre téléfilm ce 7 février sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 8 )

« Le pacte des voleuses » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 6 février 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi, c’est un nouveau téléfilm inédit vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le pacte des voleuses ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le pacte des voleuses » : l’histoire

Après avoir été déscolarisée plusieurs années pour des raisons de santé, Sky revient au lycée. Elle y retrouve Marnie, une amie d’enfance, qui a de nouvelles fréquentations et semble entraînée dans un projet dangereux.

Le pacte des voleuses, interprètes et personnages

Avec : Alicia Leigh Willis (Nicole Phillips), Fidelia Grace (Skylar Phillips), Jhey Castles (Coach Sandy), Houston Rhines (Kevin Phillips)



Notez qu'il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le pacte des voleuses ».

