« McDonald & Dodds » : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (19 février)

5 ( 1 )

« McDonald & Dodds » du 19 février 2023 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « McDonald & Dodds ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 2 inédit suivi d’une rediffusion.







Publicité





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV







Publicité





« McDonald & Dodds » : présentation de la saison 2

Retour dans la magnifique ville de Bath pour de nouvelles enquêtes aussi complexes que déroutantes, toujours menées par la très ambitieuse capitaine McDonald et le timide et modeste lieutenant Dodds. Elle est aussi impulsive et passionnée que lui est discret et cérébral. Mais ce duo atypique a su transformer leurs différences en atout, pour révéler au grand jour les secrets qui troublent la ville.

« McDonald & Dodds » du 19 février 2023 : l’épisode de ce soir

Épisode 2 : Il faut qu’on parle de Doreen (We Need To Talk About Doreen)

McDonald et Dodds enquêtent sur le meurtre de Dominique Aubert, un jeune joueur de rugby à la carrière prometteuse, retrouvé mort sur une voie ferrée à la sortie du célèbre tunnel de Box Hill. Les suspects sont nombreux car, la nuit de sa mort, Dominique était à une fête où se trouvait également tout un groupe d’amies venues à Bath pour le week-end.



Publicité





Avec : Jason Watkins (Lieutenant Dodds), Tala Gouveia (Capitaine Lauren McDonald), James Murray (Commissaire John Houseman), Jack Riddiford (Agent Darren Craig), Lily Sacofsky (Agent Milena Paciorkowski)…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note