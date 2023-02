« Meurtres en eaux troubles » du 5 février : ce soir l’épisode inédit « Parmi les loups » sur France 3

4.8 ( 9 )

« Meurtres en eaux troubles » du 5 février 2023 – La série allemande « Meurtres en eaux troubles » est de retour ce soir sur France 3 pour une toute nouvelle enquête inédite. Le titre de l’épisode de ce soir est « Parmi les loups ».

Dans la région du lac de Constance, la commandant de police autrichienne Hannah Zeiler et le commandant allemand Micha Oberländer doivent coopérer ensemble. Autant Hannah est froide, mutique et concentrée, autant Micha est bavard et désorganisé. Malgré leurs différences, ils vont s’épauler l’un et l’autre pour résoudre les crimes les plus divers…







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







« Meurtres en eaux troubles » du 5 février 2023 : épisode « Parmi les loups »

Hans-Joachim Hoppe, un adepte de la chasse aux grands prédateurs, est retrouvé percé de pieux dans une ancienne fosse à loup. Il logeait dans une pension tenue par Melanie Bodenbach, la mère d’un petit garçon mutique, qui a vécu un trauma quelques années auparavant. Hannah Zeiler et Micha Oberländer s’intéressent à plusieurs suspects, dont un jeune militant de la cause animale qui se trouve être ami avec la fille de Micha, Luna.

Avec Matthias Koeberlin (Micha Oberländer), Nora Waldstätten (Hannah Zeiler), Hary Prinz (Thomas Komlatschek), Stefan Pohl (Thomas Egger), Christopher Schärf (Raphael Stadler), Fiona Katharina Neumaier (Luna Oberländer), Martina Ebm (Miriam Thaler), Cornelia Gröschel (Melanie Bodenbach), Robert Stadlober (Oliver Schlösser), Steve Windolf (Ralf Bodenbach), Jeremy Miliker (Timmy Bodenbach), Elfriede Schüsseleder (Ruth Lamprecht), Jonathan Lade (Pit Adams).



