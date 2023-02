« Tomb Raider » avec Alicia Vikander : votre film ce soir sur France 2 (5 février)

5 ( 8 )

Le film « Tomb Raider », avec Alicia Vikander, est en mode rediffusion ce soir sur France 2. L’actrice suédoise a repris en 2018 le rôle de Lara Croft, la fille d’un archéologue qui se lance à la recherche d’un tombeau se trouvant sur une île japonaise afin d’éviter qu’il tombe entre les mains de la Trinité, une mystérieuse organisation.







A suivre dès 21h10 sur France 2. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT.. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« Tomb Raider » : l’histoire

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : elle se contente de sillonner en moto l’East End de Londres où son boulot de coursier lui permet à peine de payer son loyer. Et même si elle est inscrite à la fac, elle va rarement en cours. Fille d’un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle se décide un jour, sur un coup de tête, à résoudre l’énigme de sa disparition.

Tournant le dos à sa vie londonienne, Lara met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux : armée de son seul courage, elle apprend à repousser ses propres limites et plonge alors dans l’inconnu. Les enjeux sont désormais considérables pour la jeune femme. Car si elle survit, elle pourra alors prétendre au titre de « Tomb Raider ».



Le saviez-vous ?

– Si les critiques ont été plutôt positives en France, il n’en a pas été de même aux Etats-Unis où le film a beaucoup divisé.

– Côté box-office c’est un petit succès pour ce reboot de la franchise avec « seulement » 274.65 millions de dollars de recettes.

Résisterez-vous au charme de « Tomb Raider » ?

