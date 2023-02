« Milliardaire ou presque » : votre téléfilm ce 1er février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.6 ( 9 )

« Milliardaire ou presque » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 1er février 2023 – Ce mercredi après-midi, c’est un nouveau téléfilm vous attend sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion. Il s’intitule « Milliardaire ou presque ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Milliardaire ou presque » : l’histoire

Courtney travaille pour « Belle la vie », une agence de conciergerie de luxe, qui répond à la moindre demande de ses clients V.I.P. Dana, sa directrice, lui propose une nouvelle mission : accompagner un client milliardaire, Joe Franklin, à Banff, au Canada, pour des vacances au ski. Courtney réalise rapidement que Joe n’est pas un client normal : il s’extasie devant le jet privé, la suite luxueuse et l’hélicoptère, il est très gentil et familier avec les employés de l’hôtel, et n’a pas l’air d’apprécier la nourriture raffinée…

Milliardaire ou presque, interprètes et personnages

Avec : Nazneen Contractor (Courtney Evans), Brooks Darnell (Joe Franklin), Erik Athavale (Gabe), Daina Leitold (Dana)



