Mort de Dave Hollis, 47 ans

Dave Hollis, auteur et ancien directeur de la distribution de Disney, est décédé le week-end dernier à l’âge de 47 ans. Un représentant de la famille a déclaré que David était décédé samedi soir à son domicile près d’Austin, selon The Hollywood Reporter. La cause exacte du décès n’a pas été révélée.







Dave avait récemment été hospitalisé pour des problèmes cardiaques, selon THR et Variety.







« Nous sommes dévastés », a déclaré l’ex-femme de Dave, Rachel Hollis, dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Je n’ai pas de mots et mon cœur est trop brisé pour les trouver. »

Dave Hollis avait travaillé pour Disney de 2011 à 2018. Il avait supervisé la distribution en salles de franchises de films telles que « La reine des neiges », « Black Panther », ou encore « Avengers ».



Il avait retrouvé l’amour avec Heidi Lane Powell, mannequin et figure du fitness. Elle a partagé la mauvaise nouvelle et son immense peine dans un post sur le réseau social Instagram.

« Ce n’est pas comme ça que ça devait se terminer.💔 J’ai le cœur brisé et totalement dévasté. Je suis malade. Tu manques tellement à mes enfants. Notre monde est secoué. Je ne serais jamais plus la même. » a-t-elle écrit. « Je t’aime pour toujours et à jamais, David Marshall Hollis. »

