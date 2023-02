« Qui veut être mon associé ? » du 8 février 2023 : les entrepreneurs ce soir sur M6

5 ( 5 )

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 8 février 2023 – Ce mercredi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les cinq entrepreneurs de cette cinquième soirée de la saison.







« Qui veut être mon associé ? » du 8 février 2023, voici 3 des 5 entrepreneurs de ce soir

SI SI LA PAILLETTE

Chloé et Lorène sont deux sœurs passionnées de fêtes et de paillettes. Elles se sont rendue s compte que les paillettes classiques, fabriquées à base de plastique sont extrêmement polluantes. Prêtes à tout pour trouver une solution et continuer de briller elles ont créé en 2020 “Si Si La Paillette” : des paillettes à base de plantes, pour rendre la fête et le maquillage plus écoresponsables. Il ne reste plus qu’à mettre des paillettes dans la vie des investisseurs !

NOIL

“Noil” a été créé par 3 amis d’enfance passionnés de deux roues : Clément, Raphaël et Victor. Leur souhait est de proposer la première solution pour convertir les véhicules 2 et 3 roues thermiques en véhicules électriques. Pour cela ils ont fabriqué des kits d’électrifications distribués dans toute la France, on ne vous en dit pas plus et on laisse les pros vous expliquer !



HELIO – MARINE TECH

Thierry s’est servi de son expérience personnelle pour créer “Hélio”, un système de purification de l’eau élaboré grâce à la distillation solaire. Il a fait partie des 2 milliards de personnes touchées par le manque d’eau en ayant vécu en Afrique pendant des années. Pour cette raison il a créé cette technique visant à diminuer grandement la pénurie d’eau dans le monde.

TOPINAMOUR

Fondée par Mathilde, “Topinamour” accompagne les producteurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’idée est simple, les fruits et légumes produits ne sont pas toujours idéalement calibrés mais ils n’en sont pas moins bons pour autant. Il s’agit donc de les proposer à la vente afin qu’ils ne soient plus rejetés des circuits de distribution !

RANGO

Rango est le boitier intelligent qui s’accroche aux cannes blanches pour détecter les obstacles et alerter les utilisateurs grâce à des retours sonores et à la réalité augmentée. L’invention d’Hugues pourrait bel et bien changer le quotidien de plus d’un million de personnes aveugles ou malvoyantes.

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 3

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Extrait vidéo

