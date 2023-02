Un si grand soleil du 20 février : Yann arrête Johanna (résumé et vidéo épisode 1089 en avance)

4.6 ( 10 )

Un si grand soleil du 20 février, spoiler résumé de l’épisode 1089 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 20 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Bertier retrouve Claudine, elle dit avoir mal dormi. Ça cogitait trop dans sa tête ! Bernier dit que lui aussi, Claudine lui propose de dîner à nouveau ensemble un soir dans la semaine, il accepte.







Yann interroge Marius et lui dit qu’il sait qu’il a fait un faux témoignage. Marius nie.



Inès demande à Mélissa si elle a revu Enzo. Elle lui dit que non et elle pense qu’elle ne lui plait pas. Inès pense que c’est tout l’inverse et lui conseille d’essayer d’aller vers lui…

Marius affirme que c’est Johanna qui a acheté son témoignage ! Il explique que Milo n’était pas au courant, que tout a été organisé par Johanna.

Robin est de retour au lycée. Louis, Kira et Lili l’accueillent avec plaisir. Mais Robin voit Thaïs de loin et décide d’aller la voir… Il s’excuse pour sa réaction de l’autre fois. Thaïs est fuyante. Robin lui dit qu’il comprend qu’elle soit encore marquée par la mort de Damien, il ne lui en veut pas. Thaïs lui dit qu’elle est contente qu’il soit là.

Au camping, Gary se félicite du succès de son concert. Enric avoue que c’était sympa et qu’il a assuré. Gary lui annonce qu’il a une nouvelle idée : il va organiser un festival de jazz underground. Enric pense qu’il s’emballe un peu… Mais Gary pense que ça va aider à convaincre Inès de revenir bosser à plein temps.

Mélissa appelle Enzo, il décroche pas. Sa collègue l’encourage à décrocher. Mélissa l’invite à boire un verre, Enzo hésite. Mélissa lui dit qu’elle le trouve sympa, Enzo laisse un gros blanc et ne répond pas. Mélissa s’apprête à raccrocher mais finalement il lui dit que c’est ok. Mélissa retourne au bar et annonce la bonne nouvelle à Inès. Mélissa lui offre une robe, Inès est gênée mais la remercie.

A l’hôpital, Evan décide de parler à Yasmine. Il s’excuse pour sa mauvaise réaction, elle est désolée aussi d’être allée lui parler. Elle lui demande des nouvelles de Robin, Evan est content il a repris les cours aujourd’hui.

Au camping, Gary remarque la nouvelle robe d’Inès. Il pense à un petit copain. Inès lui dit que c’est juste sa collègue. Il ne comprend pas qu’elle lui fasse un cadeau comme ça… Inès se braque. Gary change de sujet et lui parle du festival.

Mélissa est avec Enzo, il s’apprête à justifier son hésitation mais elle lui dit que c’est pas la peine. Ils s’embrassent et vont chez elle…

La police arrête Milo sur le port. Et pendant ce temps là, Yann se rend au cabinet pour arrêter Johanna ! Elle est placée en garde à vue et ils vont perquisitionner.

