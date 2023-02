Un si grand soleil du 23 février : Bilal démasque Ulysse (résumé et vidéo épisode 1092 en avance)

5 ( 9 )

Un si grand soleil du 23 février, spoiler résumé de l’épisode 1092 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 23 février 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Yann est avec Hugo, ils jouent au basket. Yann se confie sur Johanna, il reconnait qu’il a enquêté à charge et se demande si ça n’est pas un coup monté… Il regrette d’avoir pris cette affaire. Pendant ce temps là, Florent reçoit Levars. Il lui annonce qu’il a réussi à convaincre Milo Pelletier de ne pas porter plainte contre Johanna. Il veut trouver un accord financier avec le cabinet.







Publicité





Ludo lit un article sur Alix et les toiles de Definod. Ludo en rigole, il a l’air d’avoir du mal à y croire… Il trouve ça gros et en parle à Bilal. Il est convaincu que c’est du bidon mais reconnait qu’elle s’est surpassée. Il montre la photo d’une toile à Bilal, qui reconnait la couleur rouge qu’il a fabriqué avec Ulysse !



Publicité





A la gallerie, Christian annonce à Alix et Hélène qu’il achète l’intégralité des tableaux de Definod pour 500.000 euros ! Hélène n’est pas d’accord, Alix dit avoir besoin de réfléchir. Quand il part, Alix se frotte les mains mais Hélène est gênée. Elle refuse d’arnaquer Christian ! Alix n’est pas d’accord mais Hélène affirme qu’elle ne changera pas d’avis.

Au cabinet, Johanna, Florent et Guilhem parlent de la proposition de Levars. Ca va ruiner le cabinet ! Mais Guilhem pense que si Milo porte plainte, ça aggravera la situation. Il pense que la solution, c’est de laisser Claudine s’associer au cabinet car elle a les fonds. Florent et Johanna en discutent seul à seul, Florent pense que Johanna doit être innocentée. Mais Johanna lui rappelle que la police ne la croit pas, Claudine est bien la seule solution. Florent lui rappelle qu’elle deviendra majoritaire, ça ne sera plus vraiment leur cabinet ! Ils vont donc la voir…

Marc retranscrit les lettres de Definod retrouvées dans la malle. Le rédac chef en parle avec lui et lui souhaite bon courage. Pendant ce temps là, Bilal est obsédé par la photo de la toile… Il se rend à la galerie pour voir les toiles. Hélène l’accueille. Il comprend tout et appelle Ulysse… Il lui parle des toiles de Definod et de son travail sur le rouge. Bilal lui demande s’il est un escroc. Ulysse dit qu’il a besoin de gagner sa vie, il est un raté. Bilal n’apprécie pas qu’il lui ait menti depuis le début et qu’il ait fait de lui son complice.

Le critique d’art vient voir Marc pour lui parler de son article. Yvon Chaligny est convaincu que c’est une grosse arnaque ! Il reproche à Marc de croire Alix. Il demande un droit de réponse pour parler de l’arnaque.

Claudine appelle Marius, elle lui annonce que leur collaboration s’arrête là. La dernière enveloppe est dans sa boite aux lettres.

Florent parler avec Claire, qui pense que Claudine leur enlève une bonne épine du pied. Mais Florent pense qu’elle fait surtout un bon investissement, ils sont entrain de perdre la main. Kira entend et se demande si ce n’est pas un coup tordu de Claudine… Au cabinet, Guilhem parle à Johanna, il pense que c’était la bonne décision. Johanna appelle Milo, elle lui reproche d’avoir payé Marius pour lui faire porter le chapeau. Milo ne comprend pas, il dit que c’est elle et qu’elle inverse les rôles. Il raccroche, Johanna pleure.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 mars 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 23 février extrait, Bilal confronte Ulysse

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note