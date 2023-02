5 ( 10 )

La Grande Librairie du 22 février 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de la spéciale Colette ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







À l’occasion des 150 ans de la naissance de Colette, La Grande Librairie consacre une émission exceptionnelle à l’une de nos plus grandes écrivaines !

La Grande Librairie du 22 février 2023 : invités et sommaire

✍ « Vie de Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule, elle passe au rang d’idole ! », disait Jean Cocteau.

📚 De souvenirs d’école en Lagarde et Michard, on cite volontiers la série des « Claudine », « Chéri », « Le Blé en herbe » ou « Gigi », mais connaissons-nous vraiment Colette ?

👉 À l’occasion des 150 ans de sa naissance, La Grande Librairie lui consacre une émission spéciale, en compagnie de lecteurs de choix qui nous aident à retracer son chemin, à goûter son écriture et à célébrer, surtout, son incandescente liberté. Je suis, vous êtes, nous sommes… Toujours Colette !



Avec comme invités, sur le plateau de La Grande Librairie :

– Antoine Compagnon – « Un été avec Colette » (Éditions des Équateurs), « Pléiade Colette » (Gallimard) ;

– Mona Ozouf – « Les Mots des femmes » (Gallimard) ;

– Frédéric Maget – « Notre Colette – Un portrait de Colette par ses lectrices (Flammarion) ;

– Emmanuelle Lambert – « Sidonie Gabrielle Colette » (Gallimard) ;

– Chantal Thomas ;

– Amélie Nothomb ;

– Frédéric Beigbeder ;

– Simonetta Greggio ;

– Et Marie Christine Barrault qui sera notre lectrice tout au long de l’émission.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 22 février 2023 à 21h sur France 5.

