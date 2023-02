Un si grand soleil du 27 février : Inès méfiante (résumé et vidéo épisode 1094 en avance)

4.7 ( 12 )

Un si grand soleil du 27 février, spoiler résumé de l'épisode 1094 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, c'est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l'épisode du lundi 27 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Enzo et Mélissa rentrent au petit matin, Mélissa s’arrêter tirer de l’argent mais c’est encore refusé. Enzo veut la rembourser, Mélissa décide d’utiliser une carte de crédit. Elle reçoit un sms du photographe…







Claudine a passé la nuit chez Bernier, elle s’en va mais lui dit qu’elle a très envie de le revoir. Claudine lui dit que la situation est compliquée puisqu’elle défend Johanna. Bernier lui demande ce qu’elle en pense, elle dit que le dossier est mince et lui sous-entend qu’un non lieu serait la meilleure chose…



Mélissa reçoit un appel de James, le photographe. Il lui propose un shooting ce midi pour remplacer quelqu’un au pied levé. Il lui dit qu’ils se retrouvent à la plage mais lui précise que ce sera des photos dénudées. Mélissa est gênée mais accepte quand il lui dit que c’est 200 euros pour une heure.

Cross fait le point avec Becker. Marius a déjà plein de casseroles, il n’est pas du tout fiable. Ils sont d’accord pour dire que l’accusation sur Johanna ne tient pas la route. Pendant ce temps là au cabinet, Claudine signe les papiers de rachat du cabinet, elle devient majoritaire avec 70%. Claudine dit à Johanna avoir croisé Bernier et l’avoir convaincu, elle pense que c’est en bonne voix.

Inès propose à Mélissa de déjeuner ensemble mais elle lui parle de son shooting avec James. Elle lui dit qu’elle va devoir se mettre nue pour une expo… Inès insiste pour l’accompagner, Mélissa signe un contrat sans le lire !

Bernier croise le juge Laplace et l’interroge sur l’affaire Lemeur. Il craint qu’ils aillent au casse-pipe, le dossier lui parait très mince. Il lui dit qu’en allant jusqu’au procès, ils vont se mettre tous les avocats de Montpellier à dos. Le juge comprend qu’il lui suggère un non-lieu…

De retour au 101, le patron annonce à Mélissa que le Trésor Public a mis en place une saisie sur son salaire.

Levars reçoit Robin et sa famille pour un accord avec Milo Pelletier. Il propose un accord de 30.000 euros. Chloé est contre, cette histoire la met mal à l’aise. Evan accepte, il veut que l’argent aille à une association pour les victimes de maladies nosocomiales.

Au cabinet, Florent apprend que le juge Laplace a prononcé un non-lieu. Il annonce la bonne nouvelle à Johanna et Claudine. Sabine dîne avec Claudine, elles parlent du cabinet… Sabine semble septique. Claudine change de sujet, elle veut fêter son anniversaire aux Sauvages.

Enzo interroge Mélissa sur son shooting, il veut voir les photos et elle lui explique que c’est du nu pour une expo. Enzo ne comprend pas et n’aime pas l’idée que tout le monde la voit nue. Mélissa le prend mal et lui reproche sa crise de jalousie.

James montre à un autre les photos de Mélissa… Il a déjà prévu d’essayer de récupérer Inès !

VIDÉO Un si grand soleil du 27 février extrait, Mélissa plonge

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

