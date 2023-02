« Victoires de la Musique 2023 » : tous les nommés, le palmarès complet ce soir sur France 2 (10 février)

5 ( 12 )

Les « Victoires de la Musique 2023 » c’est ce soir, vendredi 10 février 2023, sur France 2 et France Inter. Cette 38ème édition sera présentée par Laury Thilleman en direct de la Seine Musicale de Paris.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Victoires de la musique 2023 » : les nommés

Artiste masculin

Bigflo et Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye

Stromaé

Artiste féminine

Angèle

Izïa

Pomme



Révélation masculine

Pierre de Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola

Révélation féminine

Mentissa

November Ultra

Emma Peters

Album

« By your side » – Jeanne Added

« Consolation » – Pomme

« Éphémère » – Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye

« Multitude » – Stromae

« Nonante-cinq la suite » – Angèle

Chanson originale

« Cœur » – Clara Luciani

« Flamme » – Juliette Armanet

« L’Enfer » – Stromae

« La Quête » – OrelSan

« Un jour je marierai un ange » – Pierre de Maere

Concert

Juliette Armanet – « Brûler le feu tour »

Clara Luciani – « Respire encore tour »

OrelSan – « Civilisation tour »

Création audiovisuelle

« Coup de vieux » – Bigflo et Oli feat Julien Doré

« Fils de joie » – Stromae

« La Quête » – OrelSan

Album le plus streamé d’une artiste

« Nonante-cinq » – Angèle

« Jefe » – Ninho

Place à la grande soirée des « Victoires de la Musique 2023 » ce soir dès 21h10 en direct sur France 2, France Inter et France.TV

