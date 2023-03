« 13h15 le dimanche » du 19 mars : au sommaire aujourd’hui

4.5 ( 8 )

« 13h15 le dimanche » du 19 mars 2023 : le sommaire aujourd'hui







Rendez-vous dès 20h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 19 mars 2023 : le programme

🔵 Camille Claudel, artiste maudite

Qui était vraiment Camille Claudel ? Etait-elle folle ou simplement passionnée ? Soeur aînée de l’écrivain Paul Claudel, Camille a connu, en tant que femme et en tant qu’artiste, un destin hors du commun. De son vivant, la jeune artiste a été admirée, exposée, et son talent reconnu par les critiques. Le plus grand sculpteur de son temps, Auguste Rodin, a été subjugué par son génie. Il en a fait son élève, sa muse puis son amante. Pourtant, elle a connu un destin tragique. Pendant 30 ans, elle a été enfermée dans un asile psychiatrique. Elle y est morte en 1943, dans l’indifférence générale.

Episode 1 : la passion

Episode 2 : la folie

Episode 3 : La résurrection

Episode 4 : les secrets



