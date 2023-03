Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 7 avril 2023

4.7 ( 13 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 3 au 7 avril 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend début mars c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023.







Et on peut déjà vous dire que c’est l’heure du vote pour désigner le nouveau directeur de l’institut.







Et en finale, Emmanuel Teyssier va se retrouver face à… Antoine Myriel ! Une fois le nouveau directeur nommé, les tensions entre les Teyssier et les Armand s’apaisent enfin.

De son côté, Anaïs est remontée contre Lisandro et trouve du réconfort auprès de Théo.

Quant à Gaëtan, il a besoin que Salomé le rassure et il décide de la confronter.

Lundi 3 avril (épisode 634) : Le moment est venu de voter pour le prochain directeur. Anaïs trouve du réconfort auprès de Théo. L’ego de David prend un coup en cuisine.

Mardi 4 avril (épisode 635) : A L’institut, les professeurs font les yeux doux pour obtenir des votes. En colère contre Lisandro, Anaïs se rapproche de Théo. En cuisine, Lionel bouscule David… qui aime plutôt ça !

Mercredi 5 avril (épisode 636) : Teyssier et Antoine sont en finale pour le poste de directeur. Salomé et Gaëtan souffrent tous les deux… mais pas de la même chose. La brigade de filles reçoit une offre qu’elle ne peut pas refuser.

Jeudi 6 avril (épisode 637) : Le nouveau directeur prend ses fonctions et ses premières décisions font mal. Gaëtan met les pieds dans le plat avec Salomé. Les élèves rassemblent leur force pour que la chasse aux œufs ait bien lieu.

Vendredi 7 avril (épisode 638) : Les Armand et les Teyssier signent enfin l’armistice. La brigade des filles reçoit la manager d’une star pour une dégustation. Teyssier fait une proposition alléchante à Antoine.



Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 20 au 24 mars 2023 en cliquant ICI

du 27 au 31 mars 2023 en cliquant ICI

