« 13h15 le dimanche » du 5 mars : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 5 mars 2023 : le sommaire aujourd'hui







« 13h15 le dimanche » du 5 mars 2023 : le programme

🔵 Le feuilleton des français – épisode 7, saison 10

Direction l’orne à la rencontre de Philippine, éleveuse bio de vaches laitières, qui s’inquiète de la faible pluviométrie.

Dans le Finistère, où les pêcheurs Claire et Yves doivent faire face à une hausse des prix de l’énergie qui fragilise leurs finances.

En Seine-Saint-Denis, avec Tiffany, joueuse de rugby du Scuf en vacances, chez elle, en Guyane.

Et enfin, en Corse auprès d’Angélique, éleveuse de brebis, et de Stéphanie, maire de la commune de Lessay dans la Manche, préoccupée par de possibles fermetures de commerces…



Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.

