« Avenir » : une saison 2 pour la série avec Kev Adams ? Réponse

« Avenir » saison 2 – C’est ce soir que se termine la saison 1 de la série de TF1 « Avenir ». Une série portée par Kev Adams au scénario original qui a séduit de nombreux téléspectateurs et a permis chaque semaine à TF1 d’être leader sur cibles.







Si vous aimez suivre « Avenir », vous vous demandez sûrement si la série aura une saison 2. ET bien la réponse est… OUI !!







Kev Adams a confié à nos confrères de Télé Star qu’une saison 2 est déjà en préparation.

« Nous développons déjà une deuxième saison » a déclaré Kev Adams.



L’acteur et humoriste, actuellement en pleine tournée pour son nouveau spectacle « Miroir », a expliqué avoir tout de suite été séduit par cette série : « On m’a proposé beaucoup de choses ces dernières années, pour M6, TF1 et même Netflix. À chaque fois, je ne voyais pas ce que j’allais apporter. Mais je ne pouvais pas refuser ‘Avenir’, moi qui suis un fan invétéré de Retour vers le Futur »

Il faudra bien sûr patienter pour découvrir la saison 2 de « Avenir » dont le tournage n’a même pas commencé.

