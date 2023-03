5 ( 11 )

C à vous du 10 mars 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour terminer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 10 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Afghanes”, un documentaire bouleversant sur le destin des femmes d’Afghanistan sous le joug taliban diffusé dimanche 12 mars à 20h55 sur France 5. On en parle avec la journaliste Solène Chalvon Fioriti

🔵 📌 “Dropped” : 8 ans après, retour sur le drame qui a coûté la vie de 10 personnes sur le tournage d’une émission de TF1

Alain Vastine, père d’Alexis Vastine, et le journaliste Stefan Lhermitte sont les invités de C à vous pour l’enquête de L’équipe “Dropped, l’enquête inédite”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Père Matthieu pour le lancement de la plateforme vidéo “Theostream” et le livre “Croire, ça ne sert à rien” paru aux Editions Flammarion

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jacky Ribault, Chef/propriétaire de “L’Ours” à Vincennes

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nikos Aliagas pour l’émission “The Voice”, le samedi soir sur TF1 et l’exposition “Regards Vénitiens”, du 4 février au 2 avril au Palazzo Vendramin Grimani à Venise

