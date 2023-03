5 ( 4 )

C à vous du 13 mars 2023, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir de la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 13 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : la grève des éboueurs prend un tour politique. On en parle avec Jean-Pierre Lecoq, maire du 6ème arrondissement de Paris, conseiller régional d’Île-de-France

🔵 📌 Des patients victimes d’antibiotiques puissants, les fluoroquinolones, portent plainte et dénoncent un scandale sanitaire. Explications de Marie Dupin, journaliste à Franceinfo

🔵 📌 Victoire historique du XV de France en Angleterre : Matthieu Lartot, journaliste sportif à France Télévisions, est dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Samara Joy présente son album “Linger Awhile”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert – Chef Relais Chateaux Anne de Bretagne

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Dominique Bona pour le livre “Les Partisans”, paru le 9 mars chez Gallimard

