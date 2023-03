4.4 ( 7 )

C à vous du 1er mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 1er mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Inflation, négociations commerciales… On en parle avec Dominique Schelcher, président de Système U

🔵 📌 Agression de Maureen Kearney, la “syndicaliste” d’Areva : l’enquête relancée par un nouveau témoignage Maureen Kearney et Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du magazine l’Obs, auteure du livre “La syndicaliste”

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Démarchage téléphonique : les règles changent à partir d’aujourd’hui. Explications de Cédric Musso, directeur de l’action politique de l’UFC-Que choisir

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Joann Sfar, pour son livre “Et Dieu riait beaucoup”, parution aujourd’hui aux éditions Albin Michel, et sa BD “Riviera”, parution demain chez Sonatine Edition

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Cédric Béchade – Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Julie Gayet pour le film “Comme une actrice”, en salle le 8 mars, et son livre “Ensemble on est plus fortes”, parution le 8 mars aux Editions Stock

