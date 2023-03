5 ( 9 )

C à vous du 21 mars 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 21 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Retraites : après l’échec des motions de censure, les oppositions annoncent saisir le Conseil Constitutionnel pour tenter d’invalider la réforme. On en parle avec Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président de l’Assemblée nationale

🔵 📌 Equipe de France de football : Kylian Mbappé devient capitaine des Bleus. Daniel Riolo, journaliste éditorialiste RMC Sport, est sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jerôme Niel pour son spectacle éponyme, en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant “Dante” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Robert Charlebois pour son spectacle “Robert en Charleboiscope”, au Grand Rex le 1er et 2 avril 2023

