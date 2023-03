5 ( 10 )

C dans l'air du 16 mars 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 16 mars 2023 : le sommaire

⚫ Jacques Attali, écrivain et économiste, sera ce soir l’invité de Caroline Roux.

Après la faillite de la Silicon Valley Bank, la deuxième banque suisse Credit Suisse se trouve à son tour dans la tourmente. Sa valeur en bourse est tombée à son plus bas historique puisque le cours de son action a perdu 30%. La chute vertigineuse de cette banque a aussi fait chuter les valeurs bancaires, l’obligeant a annoncer en pleine nuit en Europe qu’elle allait faire appel à la banque centrale suisse pour emprunter jusqu’à 50 milliards de francs suisses (50,7 milliards d’euros) afin de “renforcer de manière préventive” ses liquidités. Parallèlement, Credit Suisse va procéder à une série d’opérations de rachat de dette pour environ 3 milliards de francs suisses.

Le Credit Suisse fait partie de 30 banques au monde « que l’on ne peut pas laisser faire faillite », analysent des experts du marché bancaire international. Pourtant, son principal actionnaire, la banque nationale saoudienne (qui détient 9,8 % du capital) “ne compte absolument pas injecter davantage d’argent”. La Saudi National Bank avait volé au secours du Credit Suisse en novembre 2022, mais a priori pas cette fois-ci. Et côté européen, la solidarité n’est pas plus grande. “Ce sujet est du ressort des autorités suisses. Il doit être réglé par elles”, a affirmé devant le Sénat la Première ministre française, Élisabeth Borne, précisant que le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire aurait un contact avec son homologue suisse.

Selon les experts, la chute de cette banque serait essentiellement due à la “nervosité des investisseurs de la banque”, à la suite de la faillite de la banque américaine SVB, constatée en début de cette semaine.

Jacques Attali, écrivain et économiste, reviendra notamment sur la fébrilité des marchés financiers et la possibilité d’une contagion aux banques français.

⬛ 49.3 : Macron choisit « la grosse Bertha »

C’est un suspense comme on en a peut être jamais eu dans la cinquième République. 14h55 cet après-midi lorsque la décision tombe, cinq minutes seulement avant le début de la séance à l’Assemblée : l’article 49.3 de la constitution est dégainé pour éviter un vote des députés au Palais Bourbon. C’est la onzième fois que cet outil constitutionnel est utilisé par la Première ministre depuis sa prise de fonctions. Mais cette fois a une importance bien supérieure au vu de la contestation sociale face à cette réforme des retraites. Plusieurs motions de censure devraient être déposées dans les prochaines heures. Une d’entre elles a des chances de faire tomber le gouvernement, elle devrait être déposée par le groupe centriste LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires) et serait trans-partisane.

Le compte n’y était donc pas pour tenter un vote à l’Assemblée Nationale, plusieurs députés Républicains ayant joué avec les nerfs du duo exécutif jusqu’au dernier moment. Emmanuel Macron a donc préféré « la grosse Bertha » à la « roulette russe » pour reprendre la comparaison imagée du sénateur Bruno Retailleau. Un choix « dangereux », selon le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. La crise politique qui s’ouvre pourrait en effet engendrer une radicalisation dans la rue. De son côté, Elisabeth Borne a déjà accepté d’être « le fusible » suite à ce nouveau 49.3, ce qui laisse peut être penser que ses jours sont comptés rue de Varenne.

Les Républicains ont en tout cas joué les poils à gratter du gouvernement. Le parti s’en sort pourtant fragilisé et fortement divisé. Leur chef, Éric Ciotti, semble ne pas avoir su faire preuve d’autorité. Le 49.3 leur permet cependant de ne pas voir leurs votes rendus publics, ce que craignaient certains députés hésitants, sous pression dans leur circonscription.

Côté intersyndicale, une réunion aura lieu ce soir pour définir de la suite à donner au mouvement. Laurent Berger a déjà annoncé que le bras de fer allait se poursuivre, alors que de nombreux manifestants se massaient dans le quartier du Palais Bourbon cet après-midi. Une multiplication des manifestation et blocages pourraient aussi avoir lieu.

Alors, comment s’est imposé le 49.3 à l’exécutif ? Quelles en seront les conséquences politiques ? Les Républicains soutiendront-ils la motion de censure de LIOT ? Quel avenir pour le mouvement social ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 16 mars 2023 à 17h40 sur France 5.

